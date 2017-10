Linux server vs Windows server

Samozřejmě linux i v korporacích, ale chce to smečku ostřílených techniků, záleží na prostředí.



Linuxy vidím třeba na Identity management na vysokých školách - synchronizace hesel mezi AD a LDAP.

Na desktop linux opravdu NE.



Linux můžete tlačit všude, kde není nutné platit licence CAL. Když máte 400 stanic, je to znat.

Do Microsoftí domény/AD připojíte i linuxové servery, ne plnohodnotně, ale dá se z ni dost věcí vyčítat a provázat to.

Většinou se narazí u malých, co mají třeba jen ten jeden dva servery, že si vedení něco vzpomene a chcou přiinstalovat něco, co na těch linuxech nejede.

Dnes není problém virtualizovat, ale je taky nutné trochu plánovat dopředu, ne co zrovna potřebuji. Taky záleží kolik kolem toho líce techniků, ext firem apod.

K Windows serveru posadíte nového/externího admina a může hned dělat - známé prostředí, ví co od toho čekat. Linuxy jsou "modulární", to může týden dočuchávat, jak to je nastavené, do čeho může hrábnout, než se s tím sžije.

Já mám linuxy jen na zálohování, úložiště a webové apky v intranetu - dělám jen ty malé, na velké jsou jiní vlci.