Proč nejít dělat vedoucího do Lidlu za 60000,- ?

Citace

převezmete odpovědnost za provoz jedné z našich prodejen

Vaším úkolem je vedení týmu, nábor a zapracování nových zaměstnanců, včetně plánování jejich směn

dle firemních standardů zodpovídáte za vždy čistou a atraktivní prodejnu a za doplnění čerstvého

a kvalitního zboží pro naše zákazníky

zaštiťujete objednávání a správné rozmístění zboží na prodejní ploše

důležité je mít přehled, proto pravidelně připravujete a provádíte inventury



od prvního dne u nás získáte smlouvu na dobu neurčitou

Vaší práce si budeme cenit - nástupní mzda 45 000 Kč, po 6 měsících 50 000 Kč, po 1,5 roce 55 000 Kč a po 2,5 letech 60 000 Kč

jezdit budete ve služebním autě Audi A3, které můžete využívat i pro soukromé účely

počítejte s tím, že 5 týdnů dovolené je u nás standardem



Tak si nějak hledám práci... programátorské inzeráty jsou pěkná nuda a ještě bych dostal jako medior prd. Tak jsem narazil na pěkný inzerát:Vcelku se mi líbí náplň práce:A co za to dají:A to není vše, jedná se o region Rýmařovsko, Bruntálsko - venkov, příroda, klídek.Asi nejlepší inzerát jaký jsem viděl. Nejen, že je to slušně zaplaceno, že můžu mít služební auto Audi A3 - o tom se mi ani nesnilo, že by mi to někde dali, jsem jen debilní programátor - ale ještě navíc v tom Lídl inzerátu pěkně a jasně popsali, co bude člověk dělat a co přesně za to dostane, dokonce i platový progres - to se ty kravky z HR v IT mají co učit.Tak já ti vám nevím. Asi jsem se místo učení sraček na VŠ a následném dělání sraček v korporátu měl učit umění urovnávání a doplňování zboží do regálů a jko bonus bych dnes nemusel nosit brýle.