Pro lidi, co (ne)berou 200k měsíčně

Slavnostně prohlašuji, že mám v IT mzdu 29 tisíc hrubého a jsem spokojená lopata, bydlím ve vlastním (hypo splacená), za jídlo dám tak 4 tisíce, za energie 2, za hadry tak litr, za benzín taky, zbytek jde do výnosových investic. A to nejsou vůbec špatný prachy, si to spočítejte, každý rok těch 100 až 150 talířů do aktiv s rostoucím 5 % výnosem a kapitálovým zhodnocením a za pár let jsem v předčasném důchodu.



Dneska mám po nějakých dvanáci letech cca 18 tisíc měsíčně jen z dividend, které reinvestuji, ještě to vydržím tak pět let a balím kufry. Lidi co chtějí pracovat do 60 let a potřebují k tomu 200k měsíčně jsou blázni, vždyť stačí průměrná mzda a trocha střídmosti ve spotřebě, nebydlet v Praze, nebo jiné zadeki, kde se nedá dýchat a je předražené vše od jídla po bydlení a máte vyhráno.