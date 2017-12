Ten samý problém v nové práci

přihlaš se na remote desktop přes remote desktop z jiného remote desktopu (nedělám si zadek, odezva je bombová)

endpointy ještě nejsou vyvinutý, udělej si mocky na našem testovacím serveru (kde je server, kdo mi dá přístup? aha, ten člověk má dovolenou)

potřebuješ se připojit na tuhle vpnku, ale funguje jen na tomhle klientu, v týhle verzi a návod to rozchodit je neaktualizovanej, ale zeptej se tamtoho týpka, až bude mít čas

...

Potřebuju poradit nebo aspoň říct, jestli je problém ve mně nebo někde jinde. Je mi 28, odešel jsem před časem z korporátu, kam jsem nastoupil hned po státnicích. A odešel jsem kvůli jedné specifické věci, která se ale v nové firmě okamžite objevila znova.O co jde... Dostanu integrační ticket (task, úkol) a za kolik hodin to má být. Ok, klasika. Jsem pořád ještě junior, ten, kdo mi to dává, asi ví líp než já, jak dlouho to bude trvat, zvlášť když jsem tady novej a neznám ten systém tolik.Ale pak se to začně srát. Ne že bych nevěděl, co s tím mám dělat, jak to mám naprogramovat, otestovat apod. Ale typicky jsou tam schovaný nástrahy typuAsi chápete, kam tím mířím. Vede to jen k tomu, že ze sebe musím pokaždý dělat debila a chodit za pýemkem, že ten odhad asi nevyjde, protože tohle a tohle a že vím jak na to, ale kvůli temhle věcem to nejde. Připadám si, že ty firmy mě naschvál stavěj do pozice, kdy se musím vymluvat a dělat ze sebe neschopáka. Strasně me to psychicky debtá, že na jednu stranu mám pevně daný hodiny, za který "to musí bejt, jinak ze sebe zas musím dělat idiota a jít se vymlouvat", a na druhý straně mám debilní překážky, za který ani nejsem zodpovědnej.Je to normální? Asi je, když je to už druhá firma, kde se tohle děje. Nebo to prostě nemám řešit a napálit tam víc hodin a když se někdo zeptá, tak z hlavy lovit 20 výmluv, proč to tak je. Pak budu mít blbý hodnocení samozřejmě.