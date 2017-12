Jak mate zarizene ucetnictvi?

Pokud mate trosku slozitejsi ucetnictvi nez jen "krabice od bot kterou jednou mesicne dam ucetni" (resp. poslu nascanovane e-mailem) a nejste ve velikosti kdy mate inhouse ucetni, jak to resite?



Jsem trosku magor, jistou historii jsem se dostal k tomu, ze vetsinu danovych priznani sestavuji sam. Ucetnictvi neni uplne jednoduche (nekolik uctu v ruznych menach, fakturace do ciziny vc. exportu, apod.). Ucetni to uplne nedavala, tak se vymyslel system jak naimportovat vydane faktury do ucetniho SW. Ucetni brblala, tak se to delalo rucne formou sumarnich dokladu, samozrejme s chybami pri prepisu. Dodam, ze chyby ale byly i u uplne trivialnich ucetnich pripadu, coz jsem ale zjistil az po letech. Po nejake dobe to ucetni prilis nezvladala, az byly jen vymluvy a nakonec se uplne odmlcela. Protoze nebyl cas (lhuty k podani priznani uplynuly), nezbylo nez zjistit jak vsechno zauctovat a danove priznani podat sam s pomoci danoveho poradce (nikdo to narychlo nechtel udelat, resp. ja uz predtim oslovoval ruzne ucetni firmy a vlastne nikdo nepristoupil na system, kdy by opet s chybami neopisovali obsah krabice od bot :-) .. coz je v pripade cizich men cesta do pekel a krome toho to je i pomerne drahe a zbytecne).



Vysledkem je neskutecny kockopes ktereho bych se rad zbavil:



Mame system na vydane faktury, takove mensi CRM, ktere resi primarne komunikaci se zakazniky a krome toho generuje podklady pro DPH (KH, souhrnka, celni XML) a ucetni denik pro dan z prijmu (resp. ucetnictvi).



Na druhe strane je system na prijate doklady, ktery slouzi na archivaci (jsou tam kompletni PDF/JPEGy dokladu), uctovani (kazdy doklad ma typ, ze ktereho se generuje ucetni denik + uhrady) + nejake nastroje na kontrolu proti bance, apod. Tento sytem ma dva skvele side-effecty, jednak fyzicke sanony jsou na zlomku puvodniho "klasickeho" ucetnictvi, ale hlavne se tam velice rychle da dohledat kde se co kupovalo (coz obcas potrebuju). Dodam, ze drtivou vetsinu prijatych faktur mame jen jako digitalni PDFka, driv se to vsechno tisklo a pak resily duplicity, ze nekde neco chybi atd. Co by chtelo zlepsit je dolovani dat z PDF (napr. PDF obsahuje cisla 21% 1000 210 a 1210, z cehoz by se daly predhodit na predvyplneni ze tam je bez DPH plneni za 1000), nebo pokud by nekdo pouzival ISDOC tak jeho import.



Veci okolo DPH resim mesicne tak, ze si vyjedu reporty ze vseho a bud' se mi rovnou sestavuji fragmenty XML (souhrnka, KH), nebo v excelu doplnim par policek a to je podklad pro rucni vyplneni priznani k DPH. To ruhe bych rad nejak zoptimalizoval, ale neni to fatalni problem.



Dan z prijmu, resp. ucetnictvi se resi tak, ze do Pohody se naimportuji vsechny doklady (prijate, vystavene) formou zapisu do ucetniho deniku (musi se nagenerovat spravne predkontace). Nekolik dnu laboruji nad spreadseehty a nastroji, ktere mi dopocitavaji kurzy (napr. poplatky Paypalu), prevadi formaty datumu apod. + resim vsechny anomalie (prevody mezi vl. ucty, zauctovani odpisu, atd.). Toto je neskutecny opruz. Sam za sebe to mam sice rychleji nez to bylo driv s ucetni, ale rad bych to co nejvic zefektivnil, je to ta nejhorsi vec na podnikani.



Obrovskou nevyhodou predchoziho odstavce je to, ze to neni klasicke ucetnictvi, ucetni program se degraduje temer na "generator vysledovky a rozvahy" ;-). Navyrabim si prislusne importni XML, naleju to do ucetnictvi a pak se divim, ze neco nesedi a opravuju chyby (ve zdrojovych datech). Dodejme, ze krome spreadsheetoveho silenstvi tam moc chyb neni, ty systemy se prubezne kontroluji proti bance apod., napr. minuly rok byl korunovy ucet na halir presne na prvni pokus.



Jak to resite Vy? Mate nekdo "efektivniho ucetniho", ktery umi dobre pracovat "online" a neboji se silenosti jako jsou vyse naznacene? Tedy aby si napr. sam prokontroloval zda ve fakturach nejsou nejake blbosti, hromadne to naimportoval do ucetniho programu a sam se o vsechno ostatni postaral (tzn. to co nyni delam ja)? Nebo jinak?