Proč jsou webové stránky stále náročnější?

Vytáhnul jsem ze skříně přes 10 let starý notebook. Funguje. Nicméně se na něm nedá ani prohlížet web. Nezvládne to po hardwarové stránce.



To mě přivádí na otázku - proč? Proč se dnes webové stránky dělají tak jak se dělají - plné javacriptových hovadin, které jsou v reálu k ničemu, ale aby to běhalo potřebujete 8 GB RAM a procesor nějakou i5. Kvůli pitomému web browseru. Třeba internetové bankovnictví mojí banky - to je přesně tenhle typ stránky. Různé splashcreeny, vysouvací menu a pod. Na PC to jde, ale na tabletu je to nesnesitelně pomalé. A pokud není zrovna 4G signál, ale jen EDGE, tak to nemá smysl ani zkoušet. Tohle vždycky když vidím, tak proklínám ty co to spáchali. Nebo když už, tak by alespoň vedle toho mohli provozovat nějakou simple textovou verzi.



Víte, já si dělal do práce takovou jednoduchou aplikaci v PHP + MySQL na evidenci věcí. Design primitivní, v podstatě čisté HTML. JS tam byl akorát na to, aby odeslal form se selectem po výběru položky. Ovšem za to to chodí i na pravěkém mobilu při připojení přes 2G bez problémů. A tak to má být - u takových věcí (i u toho internet bankingu) by měla být funkčnost a praktičnost přednější před designem.