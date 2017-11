Macbook Pro 2017 pro vývojáře?

Strašně se mi líbí ten nový Macbook Pro space gray. Po designové stránce je to nádherný kus. Já vím, je to jenom počítač, ale já jsem v tomhle docela nadšenec. OS X se mi ze všech operačních systému líbí také nejvíc. Když jsem měl Macbook v minulosti, tak jsem se vždycky těšil, až na něm budu zase pracovatJenže ta cena...prostě co se týče vybavení toho notebooku, tak za stejnou cenu člověk sežene daleko výkonnější stroj.Nemáte někdo zkušenosti s novým Macbookem 2016/2017? Podle komentářu na netu je to rozdělené tak na dva tábory, no asi jako vždycky u všecho. Třeba Petr Mára (velký propagátor Applu) ve svém videu říkal, že je to jednoznačně nejlepší Macbook Pro, co zatím Apple udělal.