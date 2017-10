Jak často měnit práci?

Čtu různé články o tom, jak by dnešní generace měla častěji měnit pracovní místo a že to stigma, co bylo předtím, už vymizelo. V IT by to imho mělo platit dvojnásob.



I já jsem jeden z takových "job hopperů". Přijdu do firmy, nasaju know how, a když se úkoly často opakují a nikam to nevede, jdu jinam, kde si často i polepším k platu.



Po 2 letech jsem teď zas job hoppoval a překvapilo mě množství dotazů na střídání pozic a úplně jsem cítil to zhnusení od personalistů a hlavně taky od tech leadů. Nebude to žádnej reprezentativní vzorek, ale rozhodně to bylo něco přes 50% pohovorů, co jsem absolvoval.



Zajímá mě, jak to vnímáte vy. Ať uz z kterékoli strany stolu.