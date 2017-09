Zdravím.Vedeli by ste mi niekto poradiť nejakú dobrúnajlepšie klasických x84 ktorá vysvetľuje od základov až po pokročilé štruktúry? Hľadal som podobnú knihu ale väčšinou sú to len obecné knihy kde je procesorom venovaných len pár strán a všetko to čo už viem.IDEÁLNA predstava by bola kniha kde sa nachádza popis a vysvetlenie od chemickej podstaty pestovania kryštálu kremíku po celý výrobný proces a potom od základných hradiel až po celý procesor. Samozrejme ideálne by bolo v jazyku slovenčina/čeština lebo niesom schopný udržať pozornosť pri dlhších anglických textoch.Ďakujem za všetky tipyPS: Neplánujem založiť firmu na CPU ani to nejak nutne nepotrebujem len som zvedavý a chcem sa o nich čo to viac dozvedieť.