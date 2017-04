Studium mimo IT

Vidím to zcestné ze dvou důvodů.

1) Pokud máš hotovou VŠ, tak je objektivně pitomost studovat druhou jenom proto, abys získal doménové znalosti potřebné pro tvorbu informačních systémů v daném oboru.

Ty znalosti by měly jít získat výrazně snáze a rychleji, než absolvovat hromadu obecných povinných předmětů a navíc i nějaké odborné. A taky levněji. Aha, tady se neplatí školné, takže do určitého počtu let je pro tebe vlastně levnější studovat druhou VŠ, než jakákoliv jiná varianta.

Ale přiznám se, že vlastně nevím, jaká jiná varianta by to měla být. Většina z nás asi získala doménové znalosti tím, že se nechala zaměstnat u firmy, co se specializovala na daný obor a naučila se to přirozeně v praxi a případně nějakým samostudiem.



2) Je úplná pitomost jít studovat druhou VŠ podle toho co je "nejperspektivnější v IT". Zaměř se na něco, co tě nějak baví, k čemu máš nějaký vztah.

Nebo snad kdybych tady teď napsal, že nejperspektivnější jsou třeba digitální zobrazovací metody v medicíně, tak to jako půjdeš dělat i když tě jinak biologie a medicína nezajímá?

To kolik peněz budeš brát bude stejně hlavně záviset na tom jak dobrý jsi ty konkrétně a co ty konkrétně umíš a méně na tom pro jaký obor budeš to své IT dělat.