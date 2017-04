T-Mobile ADSL insider?

z NIXu směrem k VDSL modemu je asi šest hopů se jménem "IPadresa.tmtcz.cz". Mezi většinou z nich je časový rozdíl v jednotkách milisekund. Až poslední hop, přímo k modemu, naráz nabírá přes 14 milisekund zpoždění. Kvůli tomu má pak celá trasa do NIXu nesmyslných 26 milisekund, což mi na optice přijde jako výsměch, urážka, nebo porucha někde na trase.



Samozřejmě je i možné, že ten poslední, neskutečně dlouhý hop, může být přechod od T-Mobile na infrastrukturu Cetinu a pak celá ta cesta napříč republikou. Nebo bůhví, jak je to vlastně prosíťováno, kde všude mají styčné body.



A to jsou právě ty nuance, které jsem si chtěl nechat vysvětlit. V krátkosti mě zajímá hlavně to, jak tu trasu zrychlit odstraněním (nebo zrychlením) toho 15 ms posledního hopu. Nedávno jsem viděl screenshot Speedtest.net rozhraní na ADSL někde v UK a tam byl celkový ping 1 (slovy jedna) milisekunda. Tak nějak bych si to představoval i v CZ, a ne 26+ jako někde na dialupu.