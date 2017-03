Nazdar,

celkom sa pohravam s myslienkou tvorit hry a hovorim si, ze nedam nic za to, ked sa spytam na fore, kde by mohol mat niekto s tymto skusenosti. Som vyvojar prevazne C#/.NET a C, a s hrami nemam skusenosti. Zaujimalo by ma, co by som k tomu potreboval, resp. odporucate pouzivat nejaky herny engine (unity), alebo pouzivat priamo DirectX, popr. OpenGL?



Dakujem vam vsetkym za odpovede.