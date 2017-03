Uplatnění v IT jako bývalý učitel

Zdravím místní,



měl bych takový dotaz. Po třech letech ve školství (státním i soukromém) mám pocit, že nikam nesměřuji a nikam se neposouvám. Navíc celé to prostředí to jen podporuje a platově jsou na tom lépe i kamarádky, co dělají v supermarketu.



Problémem asi je, že (řečeno slangem místního fóra) jsem takový patlal, co nic neumí. Mluvím sice plynule anglicky (C1), zvládám relativně solidně němčinu a francouzštinu (B1) a nebojím se mluvit a prezentovat před lidmi (práce s lidmi mě baví a to byl důvod jít učit). Co se týče IT řekl bych, že mám všeobecný přehled o všem... a o ničem. Z výšky si pamatuji nějaký ten příkaz v Javě a C#, ale programování mi nikdy extra nešlo (a ani mě nebavilo). Znám (spíše teoreticky) něco z problematiky vývoje, nějaké to softwarové inženýrství (iterativní model, OpenUP, Scrum a tyhle srandy), ale z praxe ne (školní projekty nepočítám).



Na škole dělám "správce sítě," takže takové ty volovinky počínaje instalací koncových stanic, tiskárny, něco málo se sítí a serverem pod Windows 2012 R2, active directory atp. Ale žádný zázrak.



Našel by se někdo, kdo by poradil, případně popostrčil nějakým směrem? Zvažuji dát v červnu výpověď, takže budu mít dva měsíce na hledání práce a zároveň klid na učení se (prázdniny).



Samozřejmě očekávám trochu trollingu, ale to asi k Rootu patří.



Dík, P.