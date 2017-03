Těžko blokovatelné reklamy(stejná doména,mnoho náhodných znaků v URL)

Asi před 1 a půl rokem se objevilo nové svinstvo hlavně na české internetu, jsou to reklamy,- které pochází ze stejné domény (konkrétně teď content-type obrázek) (tudíž je filtr na 3rd party věci nezachytí),- nemají v názvu png/jpg (řídí se přes content-type nebo autodetekci prohlížeče)-název je "skoro" "náhodný řetězec" který mají i regulérní prvky stránky, tudíž nelze odlišit to ,co na stránku správně patří a co ne-jsou zapsány přímo ve zdrojáku hlavního dokumentu (tudíž není možné je blokovat pravidlem externích prvků)- například na idnes, technet, živě, onetv-například název obrázku je " http://technet.idnes.cz/eTHG5 …J_vmEG306qwTVrSgmgm/OaiCLF4oe" a teď jaké asi tomu mám dát pravidlo na adblock? dokonce i ublock, který je dokonalejší, si s tím poradí jeno m částečne ,umí totož regex na url ,zkusil jsem něco jako [a-zA-Z0-9._]{20,}, ale nemá 100% úspěšnost a navíc má i false positive bloky-Jediné, čím se svinsvto pozná, že v http response je hlavičky: X-nginx-Proxy: antidablockN nebo antiadblock-lb1 ovšem, tohle nejde také filtrovatublockem. Máte nápad, jak to blokovat vlastním userscriptem, nebo jak to řešit? Podle mě když rozšíření ublock umí zachytávat a anaylyzovat requesty, tak musí nějak jít zkoumat hlavičkyI takový expert jako já na adblock si s tím neporadí (spolehlivě, zkoušel jsem ublock a regulerní výrazy, ale nejde to vždy). Je samozřejmě možné blokovati inline skripty nebo obrázky, jenže to už znatelně omezí funkčnost stránky.Zdroj: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rvHSMve_hSYJ:https://www.poradte.cz/pocitace-a-prislusenstvi/40455-blokace-zakerenych-reklam-ze-stejne-domeny.html+&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz