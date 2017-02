linux - navod jak najit kde se co konfiguruje

no mne slo hlavne o to najit nejaky univerzalni recept jak se zorientovat v file system hierarchy, kam se divat, prijde mi to znacne neprehledne rekl bych az bordel kde si kdo chce co chce kam chce umisti ... je nejaka linuxova distribuce ktera dodrzuje nejakou unixovou jednoduchost, stabni kulturu kam se co umistuje nebo je to holt dane vyvojarum aplikaci k dispozici at si co chteji umistuji kam chteji ...



zkratka hledam (asi marne) jednoduchost a prehlednost kam se divat (jako clovek co si spravuje domaci distro, treba debian)