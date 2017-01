libc6:i386 - dependencies problem

Ahoj,

snažím se nainstalovat network printer BROTHER DCP_7065-DN

stahl jsem si deb baliček a pokusil nainstalovat:



dpkg -i Downloads/printers/brother/cupswrapperDCP7065DN-2.0.4-2.i386.deb



ale system brečí ohledně chybějící knihovny:



The following packages have unmet dependencies:

cupswrapperdcp7065dn:i386 : Depends: libc6:i386 (>= 2.3.4-1) but it is not going to be installed

libc6-i386 : Depends: libc6 (= 2.19-18+deb8u7) but 2.24-5 is to be installed

E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).





jako obvykle to vybízí k apt-get -f install , ktery by ovšem chtěl odstranit hromadu balíků - NE!

samostatně instalovat libc6-i386 se taky nedaří



díky za každou radu