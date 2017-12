jak na občasná windows legálně ?

Tak zkusim shrnout za sebe:Win7- za me lepsi, ale problem je, ze podpora vyprsi driv, pokud myslis na nejake 3+ roky dopredu- mnohem delsi doba na aktualizace, vzhledem k politice MS. Proste ty aktualizace na Win7 zkurvili, aby vic lidi preslo na Win10. Nicmene pokud je ten virtual jenom na spusteni nejakeho programu parkrat do roka a nebude mit verejnou adresu, vypnul bych ty aktualizace uplne. Jenom pak opravdu nepouzivat k nejakemu browseni po netu apod....Win10- mnohem vlezlejsi- aspon trochu lepsi rozhrani nez Win8/8.1- aktualizace MNOHEM vlezlejsi, pokud nemas aspon Pro verzi, tak se snadno aktualizaci nezbavis a chce to upgradovat cely system na nejnovejsi build (a obcas to u toho neco rozbije - takova loterie. Ale to je tak 1%, nicmene uz jsem to potkal) Na Home edici i kdyz zakazes Windows update service, tak si ji to samo zase odblokuje a pusti....takze orezat na firewallu nebo se tomu vazne venovat- delsi podpora (zatim ani nahlas neuvazuji o nejakych Windows11, resej to temi buildy 2x rocne)- vetsi vazanost licence na hardware (u Win 7 to v podstate nehlidaji, kdyztak aktivace pres telefon i s dost pouzivanym klicem v pohode)Snapshoty a vraceni se k predchozimu stavu licencim ani updatum nevadi, problem bys mohl mit jenom pri nejakem velkem upgradu (i virtualniho) hardwaru.ISO se vali skoro vsude, jenom over kontrolni soucty. I MS podpora Ti rekne at si ho stahnes kde chces :-D Win10 maji i stazeni ISO obrazu pro offline instalaci nekde u sebe, sedmicky uz myslim moc neNa virtual stacej 2 virt. cory a ciste na system tak 2GB RAMky, pro pouzivani radsi aspon 3GBMame par set virtualnich Win7 ve 32bit verzi se 3GB RAM na praci a staci to, na 64bit Win10 to chce ale vic (5-6GB). Samozrejme od 2 core nelze cekat nic vic nez pusteni nejakeho Office/prohlizece/managementu, proste kancelarskou praciInstalace je jeste jednodussi nez u XPcek, je to klik>klik>klik>klik, zvlast u virtualu s jednim diskem.