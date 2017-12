Suse nebo Kubuntu?

Zdravím, konečně jsem dozrál na migraci na linuxový desktop. Dosavadní zkušenost mám s Win na desktopu a linux (debian+ubuntu) na serverech. Díval jsem se, co by bylo pro mě vhodné. Prozatím jsem skončil na dvou variantách Kubuntu a OpenSuse. Kterou zvolit?

Na běžnou práci je to asi jedno. Na Kubuntu mě láká, že prostě vím, jak funguje (díky to, že mám na serverch). Na Suse mě zase zaujala práce se snapshoty, btrfs a takový "dobrý pocit z komunity".

Potřebuji, aby to bylo pokud možno stabilní (ne aby se to při každé aktualizaci rozbilo), abych se mohl soustředit na svoji práci.

Dále by mě zajímalo, jestli na Suse lze provozovat Steam. Oficiální podpora je prý pouze pro Ubuntu.



Díky