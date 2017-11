Jak se neztratit ve vlastním kódu?

Ahoj, když děláte fakt velký projekt, jak si zapamatovat celou strukturu kódu? Neexistuje nějaká grafická aplikace, ve které by se daly vytvořit třeba názvy souborů s propojením? Děkuji za tip. O.



Napsal jsem si skript, který mi generuje diagram tříd z dostupných zdrojáků. Není to nic složitého.Hodně však pomáhá správná organizace namespace, tedy současně i adresářové struktury. Na to se hodí např. Freemind. Jistě, většina IDE to umí, ale podstatné je, jak to zvládá architekt aplikace.