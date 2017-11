IMHO hardvér by bol menší problém než softvér - pre takúto "kusovku" sa nikto nepoženie vyvíjať. Preto ak by to malo mať šancu na rozšírenie, tak by tam mala byť možnosť emulácie Commodore 64, Atari XL/XE, ZX Spectrum, Gameboy, alebo niečoho podobného. To potom ale znamená, že čiernobiely Nokia displej je out, lebo aj ten gameboy mal aspoň odtiene šedej, a aj CPU Atmel je out, lebo na emuláciu nemá dosť RAM.