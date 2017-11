Stárnutí/ageism programátorů a vývojářů

Mně bude za pár let padesát (úplně jsem se orosil když jsem to napsal) a pořád programuju. Moderní věci, appky ve Swiftu.



Zvolnil jsem, nedělám fulltime a peníze co toho mám mi k pohodlnému životu jaký mám rád a chci bohatě stačí (naplno pro nějakou zahraniční firmu by to bylo k tak 3-5x víc, a vážné nabídky občas chodí).



K managementu je potřeba určitá povaha - kdo jí nemá, taky vyhoří, a krutě.



Důležité je zjistit kdo jsi a navigovat rozvážně s otevřenou myslí tím směrem. Kdo ví, jak bude IT a svět za 20 ~ 30 let vypadat… v tom věku pak máš, pokud máš tu otevŕenou mysl a nejsi úplný trouba, navíc něco co mladší mít nemohou: zkušenost. Ne každý zaměstnavatel ji ocení, jasně, ale ti co ano ti dobře vědí jakou má cenu.