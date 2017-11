Nová Linuxová distribuce pro PC

Trošku více jsem si to ještě prostudoval, openSUSE jsem odhodil úplně - nevyhovuje mi... Už je to tedy jen Gentoo nebo Arch.Zajímalo by mně tedy proč doporučujete Arch? Nějaký konkrétní důvod?2Kit Na Ubuntu jsem začínal, není to špatná distribuce, ale brzy po její instalaci (cca před 4 roky) jsem začal pociťovat, že není pro mně.Gentoo se mi jeví jako super distribuce, má perfektní dokumentaci, aktivní fóra, ovšem to má i ArchLinux. Jde mi také o takovou základnu ze které se budu moct odrazit, když se něco podělá*, s čímž u rolling tak nějak počítam - chybyčka může nastat vždyNa Artix jsem díval, je mi v celku jedno jestli budu mít init systemd nebo openrc.*Ale taky samozřejmě chci minimální šance pro to, aby se něco mohlo pokazit.