Poraďte optický wifi router

Dobrý deň vo spolok. Mám optický internet od t-comu, s optikou až do bytu. Mám od nich zariadenie Huawei HG8245H. Nie som schopný nájsť aktualizácie, iba zúfalé fórum, kde jednotliví užívatelia strašnou angličtinou žiadajú, aby im poslali na mail aktualizáciu. (Podobne mi raz d-link poslal nedôveryhodný mail s odkazom na nejaké české úložisko, odkiaľ som nedôverčivo stiahol nový firmware). Nie som schopný nájsť ani len dátum vytvorenia mojej verzie firmwaru. Google napovedá, že existovala minimálne od februára 2017, ale pravdepodobne to bude ešte staršia verzia. Som zvyknutý na všetkých PC inštalovať aktualizácie denne. Tejto huawei sprostosti, ktorá nemá ani len v administrácii možnosť aktualizácie, naozaj nemôžem veriť.

Môžete mi niekto odporučiť zariadenie, ktoré by som mohol kúpiť? Požiadavky:

- cena taká, aby som si nemusel zobrať druhú hypotéku

- wifi (nepotrebujem super-hi-tech, s mojím starým notebookom by som 5GHz nevyužil)

- bezpečnostné aktualizácie častejšie ako 1x za život na požiadanie cez mail

- bolo by dobré, keby to nemalo rozmery pračky, pretože mám na to skrinku rozmermi aj výzorom podobnú bežnej skrinke na ističe do bytu (česky: rozvaděčová skříň)

- mám od telekomu aj settopbox, ale ak by to z nejakého dôvodu nefungovalo, kľudne TV zruším. Aj tak na TV nemám čas a netuším, načo to platím

- nemám žiadne NAS, serverovňu, nevyužívam VPN, žiadne advanced featurky. Potrebujem len router s wifi, kam môžem zapichnúť jeden optický a 2 (alebo 4) eth káble.

- zvládnutie 300Mbit

Najradšej by som kúpil Turris Omnia, ale tá cena... To by bolo ako kúpiť Ferrari a používať ho ako popelníček.



Ďakujem za dobré rady a teším sa na výživnú diskusiu.