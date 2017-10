Nějaký čas bylo vše ok, ale pak se začal nestíhat jeden větší ticket a projekťák to do nás hustil pod tlakem. Šlo o zakázu a vše se nakonec vyřešilo, takže chápu.



Čeho jsem si ale všiml, že i když už jsme z problému venku a jede se v "normálním" režimu, tak odhady na práci chodí extrémně nízký. Např. tech lead odhadne v interním dokumentu task na 3MD a mně přijde ticket na 14h.



Abych se vešel, musím jet na 120% a nemám čas se ani jít vysrat. Ostatní jsou na tom podobně.



Přijde mi, že kokotek se snaží krizový management dostat do normálního provozu a pak šéfům leštit anál, jak tým pod jeho vedením ušetřil a jak je všechno super rychlý.



Někdo to máte podobně? Je to vychcanost nebo normální nebo co se to jakože děje.