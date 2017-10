Zdravím, dostal jsem poukaz do jednoho malého internetového obchodu, kde mě nezaujalo asi nic kromě Omnií. Doma ale mám už trochu starší TP-LINK Archer C5 (802.11ac + n, 900+300 Mbps) s nainstalovaným OpenWRT. Už na tom někdo rozběhal MQTT server, NodeJS a třeba NodeRED? Mohla by tedy nahradit i můj malý RasPi server? Má cenu si jí pořizovat, nebo to mám nechat tak, jak to je?

Díky, Pepa