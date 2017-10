CMS pro dokumenty do PDF či papír

Zdravím,



Mám dotaz, který nesouvisí až tolik s Linuxem, byť by bylo fajn kdyby klientská část na něm jela také.



V práci máme velmi drahý systém pro sdílení primárně 3D dat mezi konstruktéry - PLM. Svou práci to dělá dobře, ale jakékoli rozšiřování o další funkcionalitu a přidávání je vždy sázka do loterie. Sakra drahá a náročná sázka. Oni o tom nikde nejsou seriózní informace. Managerských prezentací tuny, kde vše nádherně a hlavně strašně snadno funguje. Ale mi dole co to pak máme nějak nasadit u nás se reálných a faktických informací nedobereme. A pak je to vždy velké překvapení v reálu - něco tam opravdu jde, něco jsou spíše vzdušné zámky a v ČR se nedovoláte nikoho kdo by to opravdu uměl implementovat a zprovoznit. Nabízeli nám jedno komerční řešení publikačního technického CMS, ale právě to vedlo za královské peníze zase k zajíci v pytli. Žádné malé vzorové nasazení, žádná možnost jet se někam podívat kde to funguje a moci si to tam aspoň půl dne osahat. Takže jsme to nakonec stornovali. Za ty peníze si nemůžeme dovolit další risk. Rozšiřování tímto směrem je pod stolem. Ale mě to nedá a stále jsem to ještě nevzdal. Jsem konstruktér, tedy autor 3D i textových dat, a současně jsem zainteresovaný v rozvoji těchto systémů u nás.



Jde mi o CMS nad dokumenty, které jsou primárně určeny pro tisk na papír a PDF. Primárně pro strukturovanou technickou dokumentaci s číslovanými kapitolami několika úrovní, číslovanými tabulkami, obrázky, literaturou, přílohami, rovnicemi, ... Systém který umožní souběžnou práci více lidí nad jedním výsledným dokumentem (ať už na úrovni kapitol nebo jednotlivých odstavců). Možnost použít jednu kapitolu ve více dokumentech (třeba obecné bezpečnostní pokyny). Mělo by to mít nějaký rozumný pseudo Wysiwyg editor ideálně přepínatelný mezi zdrojákem a wysiwyg reprezentací. Musí to být možné konfigurovat jak se to má globálně chovat. Něco jako v TeXu "styl" nad kterým je postavený dokument. Titulní strana, záhlaví, zápatí, rozložení stránky, fonty, ... to vše musí být jednotně spravovatelné a pro výsledný dokument si pak mít možnost vybrat žádanou šablonu. A ideální by bylo, kdyby to zdrojová data dokázalo skladovat v PLM, kam by si pouze šahalo pro ta zdrojová data, případně by je tam editor přímo zapisoval. Zdrojová data včetně obrázků a dalších případných objektů. A v neposlední řadě licenční politika by neměla být jmenná, ale full-konkurent, nebo plovoucí, nebo jak se to jmenuje. Kdyby to bylo OpenSource ideální, ale stejně bychom stáli o implementátora a podporu - a myslím že většina společností a institucí. A Čeština, Francoužština, Angličtina, Ruština a další jazyky samozřejmostí, žijeme v době UTF.



Rovnou říkám TeX a LyX nepřichází v úvahu. Dělám osobně v obojím (v LyXu pravda minimálně) a to není možné nasadit ve firmě kde všichni jsou nastavení na MS-Word a hájí ho zuby nehty. I když jim 300 stránkový strukturovaný dokument 3x denně spadne a musí ho zachraňovat, tak mi na má sprostá slova na to řeknou "to je daň za jednoduchost, neexistuje nic lepšího, vdyť to je normální, smiř se s tím". Momentálně používáme MS-Word a Master/Subdocument koncept spolu se šablonami a zdrojové soubory máme na sdíleném disku. Ale jednak jak různí lidé máme různé verze MS-Windows na desktopu, občas evidentně ani ten síťový disk a řízení práv tam není stoprocentní, tak to prostě dělá občas-často problémy. Nemluvě o tom, že spousta lidí ani ten MS-Word neumí používat - ty šablony, Master/Subdokument a tak. A já jako TeX-plainista "trpím".



Momentálně se snažím se nějak rozkoukat v Open DITA, ale jsem z toho zmatený. Vše tam souvisí se vším a nevím kudy do toho. Chybí mi kuchařka typu "Jemný úvod do TeXu", který mě před asi dvaceti lety uvedl do TeXu. Nicméně ta DITA (nebo zřejmě ještě komplexnější ale na stejné brdo DocBook) jsou jen ten jazyk a kompilátor do výsledného dokumentu. Pak mi chybí ještě editor (zde vím že existuje Oxygen ale ještě jsem se k němu nedostal) a hlavně to propojení ideálně do PLM. Nebo i kdyby to mělo vlastní databázový systém. Ale konektor do PLM by byl lepší, skladovat vše tam a tahat to tam odtud.



Dost možná řešení neexistuje, navíc když neřeknu do jakého PLM. Ale už diskuse nad tím a nalezení dílčích či podobných řešení by pomohlo, jistě i vícero lidem.



PS: Jestli mě někdo z těch tak zvaných velkých hráčů za něco co jsem zde napsal chcete žalovat, tak si trhněte nohou. Je víkend, píšu to jako soukromá osoba a nikoho a nic zde nejmenuju!



PS2: že to zní jako námět na založení společnosti a vývoj produktu? Já vím, ale já to nebudu. Vím co potřebujeme a věřím že by to mělo úspěch, ale neumím to udělat.