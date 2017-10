Nevysvetlena cenzura na foru

Postnul jsem celkem propracovany prispevek a bez udani duvodu byl smazan - "Proc si lidi mysli, ze gendrova/pletova diverzita vede k lepsim vysledkum? (tentokrat na spravnem miste)". Dokonce jsem to postnul v "Tady není nic off topic.". Nechapu, jak nekdo to muze povazovat za "tema o nicem" (tam bylo puvodne presunuto) - tyto problemy jsou v IT pritomne a primo ho ovlivnuji (viz google diversity memo). Temata o lopatach jsou ok, o hloupych managorech take, po stokrate o vyse platu je v poradku, reseni problemu s Widlema take (i to me prijde vic mimo, nez muj obecny ne-jen-widli topic), ale diskuze o diskriminaci muzu belochu ci "pozitivni" a spolecnosti prijimane diskriminaci zen a nebelochu v korporatech uz v poradku nejsou? Podotykam, ze vetsinu toho, co jsem psal, jsem mel ozdrojovane (hlavni memo dokonce vychazi z aktualnich vedeckych teorii), nejsou to zadne vikriky do tmy typu "lol", "ses hitler" nebo "<3". Pokud tohle se zamyka, tak mi unika vyznam fora, nebo tady se nediskutuje o problemech s IT, v IT a v IT firmach?



Nebo se root stal dalsim semenistem SJW, kteri podporuji blokovani "fakenews" (a tedy cenzuru) a ignoruji vedu a vedecky pristup, kdyz se jim to nehodi do kramu?