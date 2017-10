Distro pre mamin notebook

na experimenty se vykasli. dulezite je, aby to bylo stabilni a melo dlouhodobou podporu. tyhle zoryny, solusy/budgie a podobne maji bus factor +/- 1. ja se rodicum staram o pocitace uz pres 10 let. kdybych jim cpal, co je zrovna kuuul, byli by za tu dobu na nekolikatem prostredi



proto za me pripada v uvahu vybrat si z kde plasma, mate, xfce, cinnamon a mozna gnome shell, ktery jako jediny nejde pouzivat jako stara windows. mozna jeste lxqt, ale kdyz jsem ho pred par lety zkousel, prislo mi to jako nedodelek



ja jsem si vybral kde, nainstaloval jsem 4.5 a inkrementalne jsem aktualizoval az do 4.11, pak jsem presel na 5.10 a vsechno je stabilni, zmeny jsou jen kosmeticke.



mate nebo xfce by take slo