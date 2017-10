Strach z první práce na projektu

Ahoj, přístí týden nastupuji do své první práce jako junior vývojář na Java projektu. Na pohovoru to bylo takový nijaký, zeptali se napár základních věcí což jsem většinu věděl a nechali mě projít. Koukal jsem na kancly a bylo to tam dost ztísněný a žádný soukromí ale to je asi normální?



Nikdo mi bohužel nic neřekl a tak ani nevím co čekat. Jsem dost velkej nervák už tak a tohle to ještě umočnuje. Nevím, co ode mě budou čekat co budu dělat první dny a týdny třeba. Nevím, jestli co umím tak stačí.. Nikoho tam neznám a takhle bych mohl pokračovat do nekonečna.



Dokončil jsem bakaláře (v červnu to nevyšlo no) a během studia jsem dělal jen pár drobných blbostí a bakuli, neměl jsem žádnou práci při studiu.



Je tu někdo zkušenější kdo by třeba mohl napsat, na co se mám připravit nebo na co si mám dát pozor?