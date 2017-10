Směšná až absurdní situace na trhu práce IT

Problemem je podle me bodyshopping. Spousta usili byla venovana tomu aby se dalo pocitat vydaje na vyvoj. Byly zavedeny zkratky typu FTE, SP, PD, HC. To vse jen pro to, aby se dalo rict: potrebuju 10 vyvojaru na 6 mesicu abych "to" dodal. A klient na to kyvne a zaplati.



Nejzajimavejsi mi prijde FTE (Full time equivalent). To mi pride jako "programator na plny uvazek - nebo neco takoveho"

Manazer meri svou uspesnost podle HC (head count) a ne podle odvedene prace jeho FTE.

Zakaznik je spokojeny kdyz dostane levna FTE, protoze ten kdo jedna o cene FTE neodpovida za vykonanou praci a za slevu je pochvala.



To vede k vetsim a vetsim poptavkam po vyvojarich (nebo aspon necem takovem) a narusu platu, ega, poctu head hunteru a dalsim absurditam.



Kdyby neexistoval bodyshopping tak by ty zkratky nemely zadny vyznam.

Manazer by musel merit svuj uspech podle vydelku misto HC. Coz by mohlo vezt ke snizeni poctu lidi a vyssim pozadavkum na jejich kva(litu)lifikaci. Ale mozna taky ne.

Klienta by nazajimalo FTE, ale produkt(sluzba) a jeho cena.



A hlavne by to vyresilo problem s nedostatkem psychologu a filosofu na trhu prace, protoze by je IT prestalo vysavat mimo obor.



Zajimalo by me jaky je pomer poctu bodyshopovanych programatoru k poctu celkovemu. Mate nekdo tuseni?



(Dobrovolne se priznavam, ze ja jsem FTE a muj zamestnavatel je prevazne obchodnik s lidmi)



