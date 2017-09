Rychly prechod z win na linux - Ako na to?

Ahoj, venujem sa vyvoju v jave, no bol som zvyknuty windows a vyuzivanie gui takmer pri vsetkom. Pokial som este student, chcel by som sa "prevychvoat" na linux, pretoze viem ze by to asi raz prislo a tak nech je to cim skor. Viete mi povedat sa najrychlejsie adaptovat na linux? Nejake zdroje na knihu, alebo video kde by sa povedalo vsetko podstatne, k comu su jednotlive systemove adresare v linuxe, logicke jednotky na ktore sa rozdeluje system po instalacii, atd ... proste taky rychly uvod do veci, ktore "must know". Dakujem.