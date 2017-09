Ukončená VŠ a co z toho?

Pred par lety jsem ukoncil studium na FIT VUT v Brne. V dobe nastupu jsem byl plny optimizmu co se tyce programovani. Skolu tady resit nejdu, podle me to je kvalitni skola a v CR patri mezi top 3. K cemu ale narazim. Po skonceni jsem se zamestnal. Delal jsem v ASP.NET a statni zakazka. Dalsi job byla opet firma se statnimi zakazkami. Aktualni firma je o neco lepsi, ale taky mam pocit, ze to neni ono. Ja nevim. Na VS jsem stravil nekolik let, naucil se ruzne veci, samozrejme taky i zapomnel, ale v praci jsem jeste nic nevyuzil. Na trhu jsou z 90% jenom pozice co se tyce webu a webovych technologii. Uz jsem z toho unavenej. Vsude samy Angular, React, JS, jQuery, CSS, HTML. Pro mne nezajimavy veci. Proste leze mi to na nervy a nuti me to zamyslet se, delam neco spatne ja?