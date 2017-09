Zboží z crowdfundingu a pošta 120

Nikdy si to nenech posílat přes USPS, jak již bylo řečeno. Co spadne do pazour soudruhů z České pošty, to chcípne na celnici. Jsem zcela přesvědčen o tom, že to dělají schválně a zcela programově.Dobrou zkušenosti mám s UPS. Krabice i zboží nechávám olepit samolepkami "Beta sample, not for resale". Do papírů uvádějí částky v řádů několika dolarů a poznámku "Regulation (EC) No. 1186/2009, Art. 95. NFR. For testing only, no commercial value." s tím, že pokud by to náhodou spadlo do spárů burešovo-šlachtovské mafie, tak se celnící ojebou tím, že zboží slouží výhradně k testování, při kterém bude zničeno. (Tedy ostatně ani jim moc nelžeme, každý kus elektroniky jednou používáním chcípne.Fakt je, že krabice chodí nerozbalené a nikdy se nic neplatilo. (Jelikož to odesilatel posílá v režimu INCOTERMS DDP, tak sem je opakovaně ptal, jestli jim USP někdy naúčtovala clo/DPH, a nikdy neplatili nic. No, třeba mám jen velké štěstí, ale zatím to funguje bez problémů.) Pro UPS jsem akorát na začátku jednou vyplnil smlouvu o celním zastoupení a zplnomocnění a poslal ji emailem, tím to skončilo. Smlouva je na fyzickou nepodnikající osobu, protože ani já, ani firma si normální EORI registraci fakt vyřizovat nehodláme, na nic ji nepotřebujeme, slouží to pouze k buzeraci.Pošta 120 je skanzenem hlubokého komunismu, co se tam děje je skutečně neuvěřitelné. Nic se tam nezměnilo od doby, kdy jsem cca v roce 95 známému do USA odesílal několik beden knih a špinavých svršků, za které nechtěl platit v letadle, za kterýmžto účelem jsem absolvoval popisovaný nesmyslný člunkový běh po budově narvané nasranými lidmi v neuvěřitelném množství a trvalo to přes půl dne. Pohled na celníky přehrabující se nošenými špinavými hadry byl ovšem k nezaplacení. Zjevně se jednalo o stejné zasloužilé soudruhy, kteří o pár let předtím šacovali automapy a tapecíruňk v autech, když se jezdilo na nákupy do NDR. Žádné východní ani západní marky či jiný kontraband k jejich nesmírnému zklamání nenašli. Zmrdi.