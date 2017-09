Zajímavý C++ job v Praze

Zdar diskutéři,jsem teď tak trochu na kariérním rozcestí, jsem ve fajn firmě, dělám zajímavou práci. Bohužel, v rámci modernizace se přechází na jinou technologii (je to mírně složitější...), která se vůbec neshoduje s tím, co mě baví a kam chci směřovat. Hrozí, že nakonec budu dělat něco úplně jiného, než na jakou pozici jsem nastupoval.Proto se ptám: ví tu někdo o zajímavém uplatnění v Praze pro C++ developera?Co si představuju pod pojmem "zajímavé uplatnění":- Linux/Windows kernel- Backend/Core security řešení- GameDev- Networking- VM/Runtime/Compilers- Algorithmic tradingV Praze se něčím takovým zabývá Avast, Cisco, částečně Eset, KeenSW house, Bohemia Interactive, Oracle, ale AFAIK nikdo z nich na podobné pozice (do Prahy) nenabírá. Dokonce ani Seniory (a dokonce jsem se ptal i některých kontaktů ve výše jmenovaných firmách, že prý ani není zájem uvnitř firmy). A když už (třeba Eset), tak jsou to pozice někde v (_)*(_) (jako třeba Krakow, Bratislava, Brno). Dokonce mi přijde, že i některé inzeráty, které jsem viděl nedávno, jsou už neplatné/neexistují.Co NENÍ zajímavé uplatnění:- Programování firmwaru pro interkomy- Všeobjímající inzeráty typu:"experience with Java/C# .NET/C++"- Pět let programování stále stejného GUI- Korporát, kde musím obvolat půlku světa, než budu moct něco commitnoutPro příklad třeba Siemens, CertiCon (citace inzerátu přímo z webu CertiConu), Seznam (vícenásobná a dost špatná zkušenost s jejich HR).Prohledal jsem inzerátů hafo, ale ty nejzajímavější pozice jsem většinou našel na webech menších firem, které ani nikde neinzerovaly. Proto se zde ptám: Je něco, co jsem přehlédl? Ví tu někdo o nějaké takové společnosti (nemusí to být vyloženě korporát, hlavně aby to za rok nepadlo)? Peníze nejsou priorita, nemusí to být 100K, stačí, aby to bylo "důstojné"a práce byla zajímavá a aspoň trochu challenging.Povzdech na závěr: Copak nikde v Praze neexistuje taková firma?PS: Pokud tu ví někdo o něčem konkrétním, CV klidně pošlu...