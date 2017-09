Otvorim stranku zive.cz a tam clanok. To ma nutilo sa zamysliet a dospiet k zaveru, ze python bude jazyk pre amaterov, neskusenych, ktori sa neustale na nieco dotazuju na stackoverflow. Vlastne z toho stackoverflow vychadza, z dotazov ku konkretnemu jazyku. C# a C/C++ klesa, ako uvadzaju v clanku. Asi preto, ze vela ludi to nezvlada a na robenie malych programcekov im staci python, ktory sa dostal aj do popredia hlavne kvoli IoT (raspberry pi). Predstavit si programovanie velkych enterprise rieseni v pythone, to je na slucku (povraz).Prikladam link: https://www.zive.cz/bleskovky/programatori-zboznuji-python-hlasaji-statistiky-stack-overflow/sc-4-a-189434/default.aspx