Ako na SAP?

SAP za velmi kratku dobu

Nemyslím si, že by bylo hned tak zle, nechat si přidat, srát na to cca rok a až vyprší smlouva, tak jí zaměstnavatel sám neprodlouží.Jsem jeden z hromady certifikovaných SAP konzultantů, takže ti můžu dát certifikovanou odpověď.Vyser se na to :-D Až poznáš prostředí SAPistů lépe, uvidíš, kolik lidí má v oku tik nebo na to absolutně serou.Různě šklebí hubu, mrkají, třepou rukou, divně posmrkávají nebo prostě čas od času něco vykřiknou...Chceš mezi ně patřit?Kdybys byl salámista, nepoužíváš fráze jako "rychle se naučit". Salámisti používají fráze "naučit se" ve vztahu k řadě let, rychle se naučit znamená třeba pět let. Plat SAPisty je sice 100+ jenže na to musíš mít náturu. A ta správná SAPí nátura NIKDY a znovu opakuji NIKDY...nevím, jestli to píšu dost jasně, NIKDY nepoužívá slovy RYCHLE.Že zrovna stojí fabrika s pěti sty lidmi?No a?Salámista na to totálně sere, díky tomu u SAPu vydrží.Pokud nejsi salámista, stejně tam nevydržíš a ta zkušenost ti k ničemu nebude, leda bys tam chtěl znovu pracovat.Smysl má dělat projekťáka na SAP projektech, prostě si vstaneš v devět, v deset jsi v práci, do dvanácti máš meetingy a sereš na to, tahle práce se dá dělat 10 let a nikdo si nevšimne, že nic neděláš, protože ti pod tebou taky pracují tempem slimáka. SAPový projekťák má super život, to je práce, která se dá dělat. Na to nepotřebuješ nic umět, jen trochu toho zdravého análního cunnilingu a mít štěstí.Tady je základních pět otázek a správných odpovědí:: "Nejasná specifikace ze strany zákazníka"/"Plné vytížení našeho pracovního týmu, ty kluci dělají, co mohou, fakt je popoháním každý den, ale prostě toho mají moc, je potřeba najmout nejméně několik dalších"/"Zákazník se není schopen dohodnout v rámci oddělení, kvalita chce mít přehled nad kusy, ale výroba se s evidencí jednoho kusu nechce zdržovat, jsou to bídáci, fakt jim pomáhám!":"To bohužel není na mě, já tomu dávám snad nejvíc z celé firmy! Manažeři na straně zákazníka to musí lépe specifikovat, jinak to ti naši kluci prostě nedají dohromady."/"Hele, znáš ty naše kluky, mají toho fakt hodně a zákazník mění specifikaci, tady je to, co chtěl minulý měsíc a tady je tohle, jak to aktualizovali minulý týden."/"To víš, letní dovolené(vánoce/velikonoce/prázdniny) u zákazníka, to je bolest a teď jsou dovolené u nás, ale fakt ty naše kluky honím!":"Zákazník dal špatnou speficikaci, já jim to říkal, hele, já jim to říkal a mám to i podepsané, ale prostě mě neposlouchali, teď se to nejméně o dva měsíce zdrží!"/"Ty kluci z našeho vývoje, pořád přetížení, hele, ždímu je, co můžu a oni pak vymňouknou takovouhle věc."/"Nespecifikované vstupy, zákazník do transakce rve věci prostě úplně blbě, už s nimi dohaduji nějaké školení, ale cukají se, nechtějí další milion zaplatit no a my to zadarmo dělat nebudeme ne?"To se dá!To se FAKT DÁ DĚLAT!Celkem příjemný a pohodlný život.Ale ne být ten mamrd, co ten kód šije a je ve stresu.App, co vím, tak SAP je teď částečně v Java, částečně v ABAP, zákazníci jen v SAP R3 jedou v asi 10-ti různých verzích...pokud člověk není rozdvojená osobnost, že by Jekyll uměl ABAP a Hyde JAVA...tak upřímnou soustrast :-D