Máte ve firmě ticket system?

Používáme fyzickou tabuli, trochu podobnou té z tohoto článku: http://www.sw-samuraj.cz/2014/03/kanban-lehky-uvod.html Většině ajťáků to připadá zvláštní, ale fyzická tabule má spoustu, které sice lze v SW emulovat, ale stejně to není ono. Za mě hlavně:- na standupu je vidět, co je v jaké stavu (zkoušeli jsme při standupu promítat obrazovku s Jira/YouTrack, ale bylo to kostrbaté)- na fyzickou tabuli se vejde jen pár věcí (když jsme likvidovali YouTrack, bylo tam několik set ticketů typu "to se bude někdy hodit", které akorát odvádějí pozornost od důležitých věcí)- někteří kolegové mají tendenci nabrat si i 3 více věcí najednou, které je pak nemožné dotáhnout - v issue tracking systému se to schová, na tabuli to magnat už neudržínebo to aspoň hodně bije do očíSamozřejmě je problém se vzdálenými kolegy nebo při práci z domova, ale to řešíme domluvou přes Slack ("posuň mi kartičku", "vyfoť mi zbývající kartičky").Celkově tabule hodně pomohla zvýšit míru komunikace v týmu, což imho převažuje všechny nevýhody. Jo a taky v některých firmách může být výhoda, že se nemusí řešit licence na nějaký SW.