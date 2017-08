Dobré IDE pro Python a Java (případně jaký další jazyk zvolit?)

Tímto zkouším sloučit dva dotazy do jednoho, kdyby se někomu zdálo téma topicu podivné....Aktuálně programuji maximálně v SQL a jeho různých napodobeninách a dialektech. Dávno na škole jsem prošel kurzem Pascalu (tj. chápu co je funkce, procedura, proměnná apod.), nedávno jsem utrpěl krátký kurz Java for Beginners v práci. Hard-core progamování jsem nikdy nepřišel na chuť (hledat hybu v syntaxi nebo chybějící středník mě spolehlivě otráví), nicméně fakt, že neovládám žádný univerzální jazyk vnímám jako určitou nevýhodu a rád bych se v tomto někam posunul nebo alespoň o to pokusil. Svůj volný čas však nehodlám věnovat vendor-lock-in sračkám, takže nad technologiemi typu C#, .NET, SAP/ABAP a podobnými nemíním ani uvažovat.Jako prioritu mám zmnoha různých důvodů Python, takže bych byl ocenil jakékoli doporučení kvalitního IDE. Priorita je Qt/KDE > GTK > Portable/Java/jiné rozhraní. Začal jsem s Kdevelop, ale hned při prvním použití funkce intput() jsem po kratším laborování zjitil, že Kdevelop uživatelský vstup snad ani neumí. (fakt super když řešíte, proč to sakra nejede a nkonec to není kód) Eclipse a podobné zase nepodporují 4K HiDPI displaye, alespoň jsem to dodneška nerozjel.Vzhledem k tomu, že jsem napsal pár nejjednodušších (fakt úplně základních) prográmků v Jave, bral bych taky dobré IDE s podporou HiDPI pro Javu. Pokud teda nemáte lepší návrh jazyka pro základní zorientování se v OOP - přece jenom v Javě se dneska programují hlavně korporátní sračky :-(, tak nevím jestli to riskovat, kdybych si tím měl někdy snad vydělávat :-).