OSX:Finder nejzabugovanější správce souborů?

KOMAND KONTROL OPTION DVOJKA

1. Z jakého důvodu finder v zobrazení ikon při kliknutí doprostřed ikony (typ video h264) při miniaturizované m přehrávání žere(10W IA, 20W Cpu Package 20W, 1W GT*). Zatímco při náhledu quicklook(mezerník) nebo quicktime nebo vlc tak(IA 1W, GT 2W, Package 10W, CPU 11W), . To jako dekoduje softwarově? To okýnko videa (ikona)má asi 100x100px (i když se asi dekodovat musí celé)2. Proč když seřadím soubory pomocí sadomasochistické zkraty(asi zrovna na ně džobs neřval, že to má být jednoduše ovladatalné) a následně procházím pomocí Tabu ( protože pomocí šipek je to u ikon na vyližjabko ), tak mi to přeskakuje pátý přes devátý jako kdyby skutečné pořadí bylo podle jmen souborů. V zobrazení ikon i seznamu.3. Proč je rozhašené ŘAZENÍ, SESKUPENÍ A ZAROVNÁNÍ? Ačkoli zmáčknu klávesvou zkratku výše (nebudu ten dlouhý text opakovat tučně podrtženě), tak se podle všeho Zarovná, ale neseřadí (výsledkem je že při změně velikosti se nepřeformuje mřízka ikon nové velikosti? Pokud ale příkaz udělám Přes menu Zobrazení -> (skrytý Alt !!! Seskupit ->Seřadit) vidím stále že se řadí podle ničeho a musím to vybrat z toho menu a až teprv potom je to SEŘAZENÉ A NÉ ZAROVNANÉ! To je bug nebo co? Nebo to nepozná to dlouhou zkratku a pozná to jen Ctrl Comand 2 a alt vyhodnotí jako nadbytečný?navíc když zkouším ty příkazy zarovnat, seřadit a seskupt víckrát za sebou, tak se to rozhasí a Seřadit už nefunguje (jen přes zkratku)4. Proč když něco hledám pomocí ctrl, lhostejno zda v "Tento mac" nebo zvolené složce, tak od té doby? (16 IA, 30 Package TOTAL) I když už samozřejmě vše bylo dávno nalezeno behem sekundy (20 souborů ve složce....), podmínkou je že seznam výsledků není prázdný!--- Jak umravnit rozežraný proces quicklookd (150% CPU), Finder (120% CPU) a mds (40%)?