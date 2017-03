Macbook: jak nastavit větráky na vypnuto v klidu?

Zdravím, mám Macbook Pro 15 2013 late (Haswell 4jádro) s integrovanou grafikou. Potřebuji zde vypnout větráky, protože jednak hlučí a za druhé spotřebují elektrickou energii. Nechci je ale uplně vypnout manuálně, chci je jen přenastavit, aby byly vypnuté při nízkých teplotách a zátěžích (předpoklám že moderní systémy řídí větrák ne jen reaktivně podle teploty ale podle zátěže, což umožní přesnější a rychlejší chlazení).





V současném stavu se v klidu větráky točí na 2000 a 2161 rpm (a to by mě prosím taky zajímalo, proč na odlišných frekvencích, říká se ,že je to méně rušivé pro lidský sluch, než kdyby oba měly stejný frekvenční profil). To považuji za zaostalé u applu, když jiné notebooky ho vypnou v klidu.



Zkoušel jsem program Macs fan control, tam nejde nastavit méně než 2000 a 2150 (Někdy, nevím proč, i jiná nižší čísla 1200 a 1600, ale ne nula). Druhý program, který se integruje do Předvolby sysému - Fan control umí nastavit frekvenci i treshold teplotu (výsledkem je pak křivka podle teploty, takže iluze o proaktivním řízení se nepotvrdila u tohoto daného programu), ale opět, minimální otáčky jsou 1650 a 1800..



A teď to hlavní, hledám program, který by tedy ty větráky zvládl vypnout jak Mac OS X, Linuxu i Windows (ne ve virtuálce pararel). Co by bylo nejlepší, kdyby tohle chování nějak šlo přímo zapsat do EC (embeded controller z angličtiny nebo SMC, aby to bylo univerzální pro různé OS.