Eh, a jaký enterprise software teda vlastně potřebujeme?

Ahoj,



široká otázka... Nejsem sysasmin, ale mám k IT blízko ze strany businessu (pohybuju se mezi marketingem/strategií a nyní samotným fungováním obchodu). Jsme velká hightech vývojová/výrobní firma, aktuálně vybíráme CRM (můj úkol) a koukáme po řešeních pro projektový management.



Věc se má tak: procesy, které chceme řešit spadají od business development (& sales) po plánování produktového portfolia (každý nový business s sebou nese požadavky na kapacitu/technologie v R&D a výrobě), po poptávkové a nabídkové řízení & prodej (je smyslu práce s objednávkami, změnovým řízením) až po after sales (reklamace). Tohle si dokážu představit jako "CRM". Komplikuje se to ale v moment, kdy získáme business a nastoupí do něj projektový tým/vývojáři, kteří mají na starosti to, abychom za rok byli schopni vstoupit do sériové výroby. Jsou v kontaktu se zákazníky? Ano. Mají jiné potřeby než obchodníci? Taky ano. Měli by obě strany vědět, kde se právě který projekt nachází, co se zrovna děje? No nejvíc.



Nemám za sebou vzdělání (ani praxi) v enterprise softwaru a jsem upřímně zmatený v tom, zda hledáme CRM + něco pro projektový management nebo CRM, ve kterém se dá spolupracovat i s projekťáky nebo nějaký úplně jiný kočkopes.



Co hledám je zřejmě nějaký přehled enterprise software infrastruktury - "které nástroje řeší co", jak funkcionalita nástrojů lícuje s business procesy uvnitř firmy. Nebo možná přímo odpověď na otázku v předchozím odstavci. Nebo prostě někoho, kdo pochopil na co se ptám a byl by ochotný mi k tomu říct svých pár slov.



Všechny odpovědi jsou vítány. Díky!