Lidem kolem mne, kteří mají Windows 10, nechávám Windows Defender. Sám ho mám dnes nainstalovaný taky, protože je to bez práce a je to nejsnazší cesta, jak ve Windows umlčet to varování, že je počítač nechráněn. Dříve jsem nepoužíval žádný antivirus, protože antivirus, který má chránit systém, jehož je součástí, je principiální nesmysl – jakési výsledky to dává jen na špatném operačním systému s nepoučeným uživatelem, kdy to občas může trochu suplovat některé bezpečnostní funkce, které zanedbal autor operačního systému.