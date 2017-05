Linux jako dualboot pro nováčka

Ahojte, dalsim rokom zacinam studium IT, kde su aj nejake UNIX-ove predmety. Chystam sa v lete preinstalovat OS, tak som uvazoval, ze by som si k WIN 10 dal rovno dual boot nejaku distribuciu linuxu. Moje otazky teda su:

1. Aku distribuciu linuxu mi odporucate? Cosi som uz googlil a na forach vacsinou odporucaju Ubuntu, no co som nanho pozeral, tak strasne sa mi nepaci ta jeho graficka nadstavba velkych ikon v menu a podobne. Nerad by som si ho hned na zaciatku zasral nejakymi temamy. Niesom narocny na pekne vyzerajuce GUI, staci mi klasicka lista kde bude ponuka s aplikaciami. Nemusi to super vyzerat, hlavne aby bol system plynuly a nepadal pri kazdej blbosti, a tiez ak by sa aj nejaka chyba vyskytla, aby mala distribuciu velku uzivatelsku zakladnu, a lahko dopatral ako chybu odstranit.



2. Viem ze pri instalacii linuxu sa vytvaraju rozne oddiely pre home, swap atd ... Vedeli by ste mi poradi prosim na ktoru cas aku velku pamat by som mal vyhradit? Bude stacit 50-100GB? Na linuxe budem primarne robit veci ktore budeme robit aj v skole, a mozno by som si na nom skusil nieco naprogramovat, pretoze sa venujem JaveEE.



3. Nejake rady ktore vas napadnu.



Ak na tom zalezi, tak notebook mam ASUS VJ56.



Dakujem.