Na webu se objevil docela zajímavý článek o úpadku Linkedinu.Za posledních několik let X krát změnili interface, vyházeli některé funkce a pokud jim náhodou napíšete bug-report, nejlepší čeho se dočkáte je uznání, že vaše stížnost dává smysl, ale spravovat se nic nebude, protože to je prostě feature a ne bug. Kromě pražských headhunterů, kteří ze zoufale snaží natahat do Prahy další lidi to v česku prakticky nikdo nepoužívá, zaměstnavatele to nezajímá, a nejčastější návrh na connection je od anonymních trollů z celého světa.Používáte to aktivně ještě někdo? Přešli jste raději na Xychtbůček jak popisuje autor?