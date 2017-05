Domaci NAS: WD MyCloud (Mirror) vs DIY (low power) NAS (FreeNAS/OMV)?

Moudri muzove rootu,



obracim se na Vas s prosbou o radu. Rozhold jsem se zlepsit a zesnadnit domaci zalohovani.

Resim, jestli sahnout po snadnem a komercnim reseni: WD MyCloud (Mirror) (Synology?), nebo si udelat vlastni DIY low-power PC?



Pozadavky:

- domaci uloziste dat

- backup data (RAID alespon R1), nejlepe BTRFS snapshoty + jednou za cas sync na dalsi HDD

- pripojeni z Linux,Win + mobily Android,iOS

- podpora - dostatecne caste aktualizace FW a OS sw

- bonus: open FW + open-source OS (OpenMediaValut, FreeNAS)

- tiche, nizka spotreba, WakeOnLan

- nejde me o nejaky streaming videa, her - tj. nepotrebuji silny procesor

- zvazuji funckionality "pristup k datum pres net": pohodli vs bezpecnostni riziko. Radsi nez nejake servery WD bych asi vlastni VPN a pouze se pripojit tak

- po nastaveni skoro nulova udrzba



a) WD MyCloud Mirror:

- jeste jsem cetl, ze Synology dela "lepsi NASy", co je na tom pravdy?

- prizniva cena, hezky vzhled, ...

- jak casto updatuji FW?

- asi bych byl radsi, pokud bych na tom rozhodil vlastni OS: OMV



b) DIY

- vlastni PC + disky + Debian (OMV) + nastaveni btrfs snapshotu, RAID, cas od casu rsync zaloha na 3. disk,...

- financne to asi vyjde draz, nez si koupit komercni reseni

- kvuli tichosti a low-power jsem premyslel o pouziti nejakeho RPi,...

- je pro me dulezita WOL (ci wake on wifi?)





CO si o tom myslite? Pripadne co pouzivate vy? Diky