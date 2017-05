Vhodná kombinac adblockových doplňků browseru pro bezpečné a nerušené surfování

Řešil jste někdo správný výběr doplňků do prohlížeče pro nerušené, klidné , bezpečné a prohlížení webu bez reklam, balastu, sledovačů a dalšího smetí? Chtěl bych poradit vhodnou sadu doplňků, která pokryje to důležité a pokud možno s nejméně doplňky (kvůli duplicitě nastavení) a snížení náročnosti konfigurace.



Já mám takové dilema, že mám ublock, protože ten umí filtry, má element picker. on taky umí takové hrubší nastavení, kde se nehraje ne jednotlivé reqeusty, url prvky, ale spíš oblasti a domény jako celky (říká se tomu dynamic filtering v této terminologii doplňku a také mají vyšší prioritu než statická pravidla=adblock pravidla), nastavuje se tam, zda na daném webu povolit rámce, skripty, a také zda blokovat domény, bohužel u domény už neumí granularitu (z dané domény obrázky povolit(zeleně), cookies zakázat(červeně) a skripty nechat(šedě).



Oproti tomu umatrix, nemá funkcionalitu adblock pravidel, ale zato umí ( asi podle názvu) zobrazit mřížku(matrix) kde jsou domény (i pěkně rozdělené podle 1st party vč subdomén a pak pod tím 3d party, vše hiaerchicky) v řádcích a ve sloupích typ requestu (cookie ,xhr frame, img, skript...), těch typů je víc než ublock.



Ty doplňky se ale v něčem dublují , pak je v tom guláš, zda je lepší něco nastavit v prvním nebo to nastavovat v druhém. Navíc z kosmetického hlediska, ublock ukazuje jen +,++,-,-- podle počtu requestů a umatrix přesná čísla, celkově je přehlednější.



Navíc taky když mám zaplé oba, dělá to neplechu v tom smyslu, že když něco nepustí první, tak v druhém se mi nezobrazí, že to bylo blokováno. Ani nevím, v jakém pořadí běží doplňky při načítání.



Zajímá mě, jestli jste také řešili výběr doplňků, hlavně také dileme mezi těmito 2mi, případně máte oba, nebo jeden z nich (a zda nechybí funkco nalita toho druhého) nebo uplně jiný, nějaký ublockmatrix, pokud takový existuje. Nebo jiný doplněk, nebo ještě další doplněk ,který třeba umí něco co ani tyhle 2.