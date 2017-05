Je už neskoro na programovanie?

Není pozdě. I když Javaman bude tvrdit opak. Já začal taky tak.



Hrat na housle, malovat obrazy, programovat ... vsechny tyhle veci muze clovek zacit delat v libovolne casti zivota (narozdil od sportu), jen se dost casto stava, ze lide tyhle zajmy/prednosti u sebe zacnou pozorovat uz v detstvi/puberte, proto muze vzniknout dojem, ze spravny programator musi zacit v 15ti.



Nebudu. Jde o tu úroveň. Pokud někdo začal ve 20+, tak to asi bude pěkný lempl. Co dělal do té doby? Takže na vývoj v korporaci může začít i ve 40, protože oni tam nic nevyvíjí, ale jen lepí kód ze SO k sobě. Na to ti stačí i vrátný.Pokud ale chceš být dobrý programátor, tak jsi určitě začal už kolem 10 let, protože prostě ti to přišlo cool.Je to přesně jako s tím sportem. Na amatérskou úroveň je to úplně jedno, ale pokud chceš za něco stát, tak musíš začít brzy. Jak jinak získáš ty tisíce hodin, abys alespoň nebyl průměrný? V práci a s manželkou na krku? Určitě...