IOT v realite - jak pripojit "krabicku" k siti ?

Zdravim,

resim pro bono projekt, jehoz smyslem je nabidnout koncovym uzivatelum jednoduchou meteostanici s merenim prachu v ovzdusi. Sekundarnim cilem je nabidnout otevrena data ze site senzoru komukoliv, kdo by je chtel. Proto potrebuji meteostanici pripojit k internetu.

Pozadavky na pripojeni jsou:

- moznost odeslat denne nekolik stovek bajtu na server

- pripojeni je zcela v rezii koncoveho uzivatele, nechci preprodavat konektivitu

- nizka spotreba, krabicka pojede z baterii a uzivatel by nemel byt nucen menit baterie casteji nez jednou za sest mesicu, idealne za jednou za rok.

- bezproblemova pripojitelnost Arduina



Zvazoval jsem nasledujici

a) IOT (LoRa) site, zde je problem ze vlastniky infrastruktury koncovy uzivatel nezajima, nekdo by musel fungovat jako nakupci pro vsechny uzivatele zapojene v senzorove siti. Plusem je nizka spotreba.

b) radiove spojeni na volne frekvenci s tokenem/krabickou pripojenou na Lanu routeru. To je neelegantni, uzivatel ma dve krabicky a ty bude muset zaplatit. Plusem je nizka spotreba.

c) GSM modul. Nevyhodou je vyssi spotreba a nutnost koupe a placeni SIM. Vyhodou je ze cele reseni je v jednom bloku a prakticky neomezeny dosah.

d) pripojeni pres wifi uzivatele. Nevyhodou je vyssi spotreba a zdaleka nejmensi dosah z uvedenych reseni, vyhodou je ze pripojeni negeneruje zadne dalsi naklady na koncoveho uzivatele.



Zajimalo by mne, jestli nevidite jine reseni, pripadne vase prakticke zkusenosti s variantou d), hlavne co se tyce spotreby a dosahu.



Dekuji a hezky den.