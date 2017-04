Velikonoce: myslíte si, že se to opravdu stalo?

Vzdy o velikonich si kladu otazku jak je mozne ze na zaklade tak nepravdepodobneho pribehu - skoro az pohadky stoji nase civilizace. Zajimalo by me - jestli je to normalni a jak je mozne ze to jeste nekdo nevysetruje jako patologickou zavislost na fake-history to co se deje v kostelich a tak. Jako - nechci se dotykat nici viry ani to nejak hanit ale pokud se na to podivame skutecne s nadhledem: tak dava vam to smysl? V dobe kdy resime problem s fake-news se tu deje tohle a nikdo to neresi - to se mi uplne nelibi ... navic cely ten pribeh - je to prilis slozity aby to mohla byt vubec pravda - to proste nedava smysl.