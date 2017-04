V nn siti by to chtelo 3 x 50A (x400V). To je, pravda, 2x vic, nez hodnota jistice, co mam doma. Trifaz se da synchronnim usmernovacem usmernit krasne i bez filtracnich kondiku a napeti 400..600V ss je docela pohodlna hodnota -- je na to dimenzovana spousta polovodicu a pouziva se to bezne, treba v menicich pro motory, varnejch deskach atd. Na prurezy medi to pri tomhle napeti je porad jeste dost v pohode, v beznym pasmu, kde se rekneme dilenska (ani ne prumyslova) instalace pohybuje.